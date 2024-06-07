Морозов: «Не думаю, что Станковичу надо искать в «Спартак» второго вратаря с опытом»

Экс-защитник «Спартака» Геннадий Морозов считает, что красно-белым нужен забивной форвард, а не вратарь.

«Максименко и Селихов — хорошие голкиперы, они пригодятся «Спартаку». Не думаю, что Станковичу надо искать второго вратаря с опытом. Надо искать игроков атаки, а то бегает там один Бонгонда. Во втором круге в атаке практически не было никого. Нужен забивной футболист. Защиту тоже укреплять надо, не всегда надёжно играют, с их стороны было много оплошностей. Желательно укрепляться россиянами. Поэтому вратари — не главное», — сказал цитирует Legalbet Морозова.

Ранее новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил, что команде нужен второй опытный голкипер.