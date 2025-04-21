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Сегодня, 11:15

Орлов: «Нужно похвалить «Спартак» за характер. «Краснодар» держит удар»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что «Зенит» после крупной победы над «Краснодаром» сегодня сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет... Эх, какая же неточность при последнем пасе!

А впереди — выезд в Москву, к «Динамо», которое сегодня победило крепкий «Рубин». Будет непросто. Бело-голубые точно выйдут на этот поединок с должным настроем.

Нужно отдать должное «Спартаку» за характер. Вытащить такую игру — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы.

«Краснодар» заслуживает добрых слов. Некоторые полагали, что после крупного поражения от «Зенита» «быки» раскиснут. Но нет. Смогли дожать «Ахмат». Значит, держат удар.

Евгений Латышонок.«Зачем Латышонок при счете 1:0 тянул время? Питерцы сыграли на троечку». Орлов о матче «Зенит» — «Химки»

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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