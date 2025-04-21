Орлов: «Нужно похвалить «Спартак» за характер. «Краснодар» держит удар»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что «Зенит» после крупной победы над «Краснодаром» сегодня сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет... Эх, какая же неточность при последнем пасе!

А впереди — выезд в Москву, к «Динамо», которое сегодня победило крепкий «Рубин». Будет непросто. Бело-голубые точно выйдут на этот поединок с должным настроем.

Нужно отдать должное «Спартаку» за характер. Вытащить такую игру — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы.

«Краснодар» заслуживает добрых слов. Некоторые полагали, что после крупного поражения от «Зенита» «быки» раскиснут. Но нет. Смогли дожать «Ахмат». Значит, держат удар.

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50).