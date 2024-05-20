Орлов: «В матче с «Зенитом» «Ахмату» не хватило запала и Шелии»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Автором всех забитых мячей петербургского клуба в прошедшей встрече стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший пента-трик.

«Зенит» крупно победил в Грозном. Надо признать, что «Ахмат» сыграл не лучший свой матч. Но хозяев можно отчасти понять. Ведь как надо действовать против питерцев? С полной самоотдачей прессинговать с первой по 90-ю минуту. Чаще всего применяется в таких случаях зонный прессинг, когда любого соперника прихватывают намертво. Это скорее баскетбольный термин, но и в футболе он тоже используется. Вспомните тотальный футбол Ринуса Михелса. Все оттуда пошло.

Но для такой манеры игры нужно много сил, предельная концентрация. А подопечные Адиева решили задачу, одержали пять побед кряду, здорово поднялись в таблице, стали героями. В итоге просто оказались не готовы к такой борьбе против команды Семака. Ну и гостям где-то повезло, что так рано был забит первый мяч. Из ничего.

Конечно, сказалось отсутствие Шелии. Он и вратарь добротный, и четко руководит обороной. У него есть эта необходимая харизма. Настоящий лидер! Это потеря.

Кассьерра поймал кураж, забил пять! Мог и шестой, но решил поделиться голевым счастьем с Сергеевым. Показал свой уровень. «Зенит» мне понравился предельной собранностью. Вендел сыграл на приличном уровне. А вот к Барриосу и Клаудиньо определенные вопросы все же есть. Особенно к колумбийцу. Многовато теряет мяч, отдает не туда. Вчера его «обокрали», но он в последний момент исправился. И такие вещи происходят достаточно часто. Не знаю... Может, немного снизил к себе требования? Но тот факт, что его сейчас не вызывают в национальную сборную, о чем-то ведь говорит, правда? Нет, он, конечно, старается, вчера к нему перешла капитанская повязка после замены Дугласа. Но все равно что-то не то...

Очень высокий процент реализации моментов. 5 забитых мячей, ну и, наверное, еще 2-3 шанса было у питерцев. Главная причина такого результата — недонастрой «Ахмата» и предельная собранность «Зенита». Хозяевам не хватило запала и Шелии. Вчера зенитовская атака сыграла примерно на своем привычном уроне», — сказал Орлов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.