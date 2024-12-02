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Сегодня, 19:00

Орлов об игроках «Зенита»: «Академики! Что они себя позволяют?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» дома сенсационно проиграл «Крыльям» (2:3) в 17-м туре РПЛ.

«Футболисты «Зенита» — просто академики. Что они себе позволяют? Особо никуда не торопятся. Пропускают три и думают, что обязательно отыграются. Один раз повезло, когда Ерохин забил «Оренбургу». Теперь же — нет. Это игра без души!

У Сергея Семака не получается заставить подопечных включаться с первой секунды и держать темп весь матч. Вчера они забили первыми и остановились. И вырисовывается нехорошая тенденция: несильные первые таймы. Ну посмотрите на «Спартак». Подопечные Станковича начинают прессинговать со стартовым свистком и давят всю игру. Идет настоящая драка за мяч! Таков наш российский футбол. На грани фола.

У «Зенита» пропали быстрые атаки. Все как-то позиционно. Игроки «Крыльев» успевали перестроиться и перекрыть зоны. В итоге мы видели катание мяча в центре поля. Какие-то подходы. Через фланги мало действовали.

Лидерство питерцев очень зыбкое. «Краснодар» рядом. И «Спартак» представляет реальную угрозу», — сказал Орлов.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. «Как запустил себя Клаудиньо! А «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 39 очков.

РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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