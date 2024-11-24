Орлов — об осечке «Краснодара»: «Из игроков как будто вынули душу»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Краснодар» не смог переиграть «Химки» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча прошла 23 ноября в Подмосковье и завершилась ничьей со счетом 2:2.

— «Краснодар» не смог одолеть «Химки». Перерыв на игры сборных отрицательно сказался на команде Мусаева. Длительные перелеты... Тот же Кордоба сегодня не смог показать все, на что он способен. Пенальти в ворота «быков»? Не берусь судить, надо еще пересмотреть повторы. Но раз арбитры так решили, то, видимо, основания были. Повторюсь. Против «Химок» мы увидели какой-то другой «Краснодар». Как будто душу из футболистов вытащили... Ну не хватило им запала, задора, страсти. Той страсти, с которой вышел на дерби против «Локомотива» «Спартак». А на выходе — южане потеряли очень важные очки.

По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (13) располагаются на 12-й строчке.