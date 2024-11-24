Сегодня, 10:45
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Краснодар» не смог переиграть «Химки» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча прошла 23 ноября в Подмосковье и завершилась ничьей со счетом 2:2.
— «Краснодар» не смог одолеть «Химки». Перерыв на игры сборных отрицательно сказался на команде Мусаева. Длительные перелеты... Тот же Кордоба сегодня не смог показать все, на что он способен. Пенальти в ворота «быков»? Не берусь судить, надо еще пересмотреть повторы. Но раз арбитры так решили, то, видимо, основания были. Повторюсь. Против «Химок» мы увидели какой-то другой «Краснодар». Как будто душу из футболистов вытащили... Ну не хватило им запала, задора, страсти. Той страсти, с которой вышел на дерби против «Локомотива» «Спартак». А на выходе — южане потеряли очень важные очки.
По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (13) располагаются на 12-й строчке.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)