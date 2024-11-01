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Сегодня, 10:35

Орлов: «Если Карпин уйдет из «Ростова», конечно, это будет потеря»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» против «Ростова», а также о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовчан.

«Есть одна большая сложность у «Ростова» объективная — это логистика. Им же все время надо ездить из Ростова в аэропорт Ставрополя, а где-то поездом ездить. И это очень влияет. Команда-то у Карпина может играть — и тактически, и игроки собраны неплохие, тот же Моххеби очень хорош, может и создать голевой момент, и сам забить. Так что «Ростов» — команда, которая может забивать. Как, собственно, и «Динамо». Но «Динамо» выигрывает 4:3, 3:2... Много пропускает — это проблема бело-голубых. Но фаворит в этой встрече, конечно, «Динамо». Наверняка будет торжество открытого футбола. Потому что и у «Динамо» медленные центральные защитники, и у «Ростова». Если Карпин уйдет из «Ростова», конечно, это будет потеря», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в пятницу, 1 ноября, на ВТБ-Арене и начнется в 19.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Дмитрий Орлов

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