Орлов: «Сергеев обрел себя. А Соболев «Зениту» не помощник»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

«А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева — ошибка Адамова. Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции. Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец. Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости — ну и ладно. И так сойдет... А третий гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.

«Зенит» зря отпустил Сергеева? Сложно сказать... Все-таки Иван в какой-то момент опустил здесь руки. Возможно, ему нужен был новый вызов. В «Крыльях» же он не сразу обрел себя, какое-то время все равно понадобилось. Но вот сейчас выходит на свой прежний уровень.

В то же время питерцы приобрели Соболева. Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика — вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему? Почему Лусиано опять не попал в старт? Один из самых забивных исполнителей не играет с первых минут... Его опять оставили на закуску? Но было уже поздно. Почему в старте вышел Кассьерра, а не Лусиано? Вопрос Семаку», — сказал Орлов.

В этом сезоне РПЛ Сергеева провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.