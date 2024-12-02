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Орлов: «Сергеев обрел себя. А Соболев «Зениту» не помощник»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

«А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева — ошибка Адамова. Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции. Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец. Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости — ну и ладно. И так сойдет... А третий гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.

«Зенит» зря отпустил Сергеева? Сложно сказать... Все-таки Иван в какой-то момент опустил здесь руки. Возможно, ему нужен был новый вызов. В «Крыльях» же он не сразу обрел себя, какое-то время все равно понадобилось. Но вот сейчас выходит на свой прежний уровень.

В то же время питерцы приобрели Соболева. Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика — вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему? Почему Лусиано опять не попал в старт? Один из самых забивных исполнителей не играет с первых минут... Его опять оставили на закуску? Но было уже поздно. Почему в старте вышел Кассьерра, а не Лусиано? Вопрос Семаку», — сказал Орлов.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. «Как запустил себя Клаудиньо! А «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде

В этом сезоне РПЛ Сергеева провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Иван Сергеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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