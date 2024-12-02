Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Орлов о «Спартаке»: «Команда Станковича показывает лучший футбол в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ — «Спартак». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге. Отставание от «Зенита» — всего пять очков. Так что команда Станковича — претендент на золотые медали. В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные. «Краснодар» же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!» — сказал Орлов.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. «Как запустил себя Клаудиньо! А «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место в таблице.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Читайте также
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Орлов об игроках «Зенита»: «Академики! Что они себя позволяют?»
«Ахмат» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Орлов о голе Угальде: «Так забивали Пеле, Марадона, забивает Роналду!»
«Как запустил себя Клаудиньо! А «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде
«Ахмат» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Фомин, Карраскаль и Тюкавин попали в стартовый состав «Динамо» на матч с «Ахматом»
Сегодня
Вчера
Неделя