Орлов: «Кисляк забил великолепный гол, но Адамов недоработал»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» пожурил вратаря «Зенита» Дениса Адамова за второй тайм матча Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1).

«Вновь возникли вопросы к вратарю Адамову. Он потрясающе играет на линии, отразил пенальти. Но не игровик! Денис должен уметь переходить с длинного шага на короткий, уже знать, что он будет делать еще до того, как получит мяч. А у него ошибки повторяются... Имею в виду второй гол ЦСКА. Мяч к тебе катится, ну продли ты его правой ногой. А он только левой... Почему? Потому что не понимает, что в той ситуации надо было все сделать быстро и ловко. Затянул, сыграл нерасторопно. Увы, Адамов не перестраивается, играет как голкипер старой формации.

Кисляк забил великолепный гол. Но сколько секунд летел мяч? Удар был нанесен со средней дистанции. Так что, по идее, Адамов мог и выручить, спасти. Не умаляю заслуг армейца, но, возможно, вратарь недоработал», — заявил «СЭ» Орлов.