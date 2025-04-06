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6 апреля, 11:30

Орлов: «Весной «Зенит» провел один сильный матч. Мне повезло, я его комментировал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в весенней части сезона.

— В итоге не видим у «Зенита» системной, качественной игры. Вроде бы с «Рубином» многое получилось. Показалось, что что-то нащупали, что-то нашли. Но нет... Все оказалось эпизодически.

«Локо», конечно, грамотнее «Рубина» сыграл в обороне, плотнее. У Галактионова более мастеровитые ребята. Можно похвалить хозяев. Они здорово защищались, использовали свой момент. Отстояли! И дождались ошибки гостей.

Потерял «Зенит» собранность. Нет должной концентрации внимания. Педро удалили. А ведь и Эракович мог доиграться до красной... Не совершил ли он однажды фол последней надежды? Он же правша. А пытался сыграть левой, в сторону своих ворот... К сожалению, таков его уровень.

Весной, пожалуй, «Зенит» провел только один сильный матч — с «Рубином». Мне повезло, я его еще и комментировал (улыбается).

Александр Соболев.«Выделю только Глушенкова и Соболева. Вендел уже не тот, Энрике не готов». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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