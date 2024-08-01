Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:54

Орлов: «Матч против «Ростова» будет серьезным испытанием для «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Ростова» в 3-м туре чемпионата России.

«Ростов» и в марте, в начале весенней части прошло сезона, играл великолепно, но потом что-то сбилось. В принципе Карпин — очень крепкий тренер, и футболисты на поле выкладываются. А Голенков, на мой взгляд, переиграл Комличенко. Кто-то говорит про Соболева, что Соболев на своей позиции сейчас лучший. Но я считаю, что именно Голенков сейчас — лучший центральный нападающий. Посмотрите, как он борется за мяч, какой у него удар, как он забивает. Поэтому «Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита». Хотя петербуржцы сейчас, безусловно,в великолепной форме», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 3 августа, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 17:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
0
Читайте также
Клопп объявил о завершении тренерской карьеры
Выступающая за Францию Кирпичникова взяла серебро на Олимпиаде
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Помазуна: «Ведем переговоры с другими клубами»