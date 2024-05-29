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Сегодня, 07:50

Орлов: «Не только Артур, но и Педро оправдал вложения в себя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что вингеры «Зенита» Артур и Педро оправдали вложенные в их покупку средства.

«Краснодар» вполне мог выиграть чемпионство, конечно, судя по тому, как развивались матчи последнего тура. Почему в итоге так радовались болельщики «Зенита» и руководство клуба? Потому что произошло просто чудо. Был момент, когда «Ростов» и второй мяч мог забить. Но концовку «Зенит» выдал очень сильную, создавал моменты, давил. И в итоге переиграл «Ростов».

Еще бы (оправдал ли Артур своим «золотым голом» вложения в себя)! И не только Артур, но и Педро — это же он пробил в том моменте, когда мяч попал сразу в две руки игроков «Ростова», и был назначен пенальти. Сразу две руки! Фортуна улыбается Сергею Богдановичу. Не случайно он молит бога», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-artur-i-pedro-matchem-s-rostovom-opravdali-vlozhenny-e-v-nih-den-gi/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Геннадий Орлов
Педро (Зенит)
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