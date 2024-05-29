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Сегодня, 02:50

Орлов: «Урал» наверняка пройдет и останется в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Урал» будет фаворитом в стыковых матчах против «Акрона».

«Балтика» вылетела закономерно, ведь играла очень плохо в начале сезона. Потом зимой прикупили игроков. Но в последнем решающем матче они ничего не могли противопоставить «Локомотиву». На финише сезона тот же «Сочи» был более боевитым. Но они столько тренеров в первой части сезона поменяли... И в итоге стали жертвами своих же действий.

Я думаю, «Урал» наверняка пройдет, останется в РПЛ. А вот для «Пари НН» стыки могут стать проблемой. Эту команду делал Юран, а сейчас она под руководством совсем другого человека. И не знаю, как он будет настраивать игроков. Поэтому в стыках «Урал» — фаворит, а у «Пари» и «Акрона» шансы 50 на 50», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-ural-budet-favoritom-sty-kov-pari-nn-50-na-50/
Футбол
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Геннадий Орлов
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