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Сегодня, 19:15

Орлов: «Зенит» хочет стать чемпионом или нет?! Зачем против «Факела» играть на удержание?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал игровые проблемы «Зенита».

— Артур еще не вмонтирован в модель «Зенита», пользы от него маловато... Не тот КПД. А Мостовой? Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас — единственный, кто держит уровень.

Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...

Почему Семак перешел на игру в три центральных при счете 1:0? Ход, получается, не сработал. Вышедший на замену Алип «привез» этот пенальти. Вообще не ясно, почему надо было сдерживать «Факел», а не забивать второй? Где конкретика в атаке? Никто не лез в штрафную, никто не обострял. Раньше питерцы за матч имели 5-6 реальных шансов! Сейчас один момент реализуют — и останавливаются. Ну что это такое? Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...

Что этим футболистам мешает бегать в полную силу все 90 минут? Ташуев в интервью «СЭ» предположил, что «Зенит» испытывает проблемы с физикой? Считаю, что последний тренировочный сбор не дал должного эффекта. Раньше весной «Зенит» играл гораздо лучше, двигался больше. А сейчас? Нет свежести. Никто не держит темп! Нет взрывной силы. Все работают в одном режиме, причем не на пределе своих возможностей.

 
Густаво Мантуан в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Тюкавин создает гол из ничего, играет с улыбкой! А в «Зените» никто лишние 50 метров не пробежит». Орлов — о проблемах Питера

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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