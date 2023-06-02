Геннадий Орлов назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов считает голландца Дика Адвоката лучшим тренером «Зенита» за всю историю.

«Лучшего тренера можно определить по титулам. Сейчас Анчелотти — лучший тренер в мире, потому что он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Это показатель. По титулам, конечно, Дик Адвокат лучший. Первый чемпионат России для «Зенита» выиграл он, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Не забудьте, что «Зенит» тогда обыграл еще и «Манчестер Юнайтед». Это фантастические достижения!» — приводит «КП Спорт» слова Орлова.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под руководством голландского специалиста петербургский клуб стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.