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Сегодня, 17:51

Орлов назвал Хиддинка и Спаллетти лучшими иностранными тренерами в истории российского футбола

Ана Горшкова
Корреспондент
Геннадий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучших иностранных тренеров в истории российского футбола.

«В первую очередь, я был назвал Гуса Хиддинка. Все-таки он сделал сборную призером чемпионата Европы. А если говорить про клубы, на меня произвел очень сильное впечатление Лучано Спаллетти. В то время я летал с «Зенитом» и в деталях видел, как он работает. Плюс, когда у нас был переходный чемпионат, «Зенит» со Спаллетти выиграл целых три круга. В одну калитку», — приводит слова Орлова Sport24.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 года. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008).

Лучано Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014. Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России, по одному разу Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Sport24

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Гус Хиддинк
Лучано Спаллетти
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