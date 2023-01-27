Орлов назвал Хиддинка и Спаллетти лучшими иностранными тренерами в истории российского футбола

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучших иностранных тренеров в истории российского футбола.
«В первую очередь, я был назвал Гуса Хиддинка. Все-таки он сделал сборную призером чемпионата Европы. А если говорить про клубы, на меня произвел очень сильное впечатление Лучано Спаллетти. В то время я летал с «Зенитом» и в деталях видел, как он работает. Плюс, когда у нас был переходный чемпионат, «Зенит» со Спаллетти выиграл целых три круга. В одну калитку», — приводит слова Орлова Sport24.
Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 года. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008).
Лучано Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014. Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России, по одному разу Кубок и Суперкубок страны.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования