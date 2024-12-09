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Сегодня, 18:30

Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что почти все игроки «Зенита» не показывают своего уровня.

«Вендел? Он же пропустил из-за травмы два матча: с «Ахматом» и «Оренбургом». Видимо, еще нужно время, чтобы набрать должные кондиции. То же самое можно сказать и про Глушенкова.

Даже Дуглас Сантос в последнее как-то сдал. Проанализировал состав «Зенита» и пришел к выводу, что ниже своего уровня сейчас не опускается только один игрок — Барриос. Вот он по-прежнему держит планку. Выполняет большой объем работы. Все делает как обычно. А вот остальные... Кассьерра, конечно, не тот», — сказал Орлов «СЭ».

Вильмар Барриос. «Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Вильмар Барриос
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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