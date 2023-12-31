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Сегодня, 14:14

Геннадий Орлов назвал Симоняна человеком года в российском футболе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает человеком года в российском футболе.

«Человек года в российском футболе — Никита Палыч Симонян. Он в 97 лет продолжает быть образцом футбольной культуры и работает в Российском футбольном союзе», — приводит слова Орлова Sport24.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года. Выступал за «Динамо» Сухуми, «Крылья Советов», «Спартак» и сборную СССР. Он тренировал национальную команду СССР, «Спартак», «Арарат» и «Черноморец». С сентября 1992 года Симонян является первым вице-президентом РФС.

Источник: Sport24
Никита Симонян
Геннадий Орлов
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