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Сегодня, 17:05

Геннадий Орлов назвал Тюкавина уникальным футболистом

Виктория Кравченко
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

— Он уникальный футболист, уникальный. Таких не было. Я вот так вспоминаю всех нападающих, он же легкий, он юркий, координированный, понимаете? Помимо него есть Карраскаль, который играет великолепно, который доказал, что не зря его когда-то пригласили в Россию. Он может вообще один делать игру. Он может и обыграть, и сделать голевой пас, и сам забить. Это редкие качества. Плюс многие другие игроки: Лаксальт, Нгамале, Бителло, Скопинцев... Так что у «Динамо» сейчас хороший шанс, — цитирует Орлова «РБ Спорт».

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». На счету нападающего 38 голов и 25 результативных передач в 124 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
Константин Тюкавин
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