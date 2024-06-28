Орлов: «Соболев в «Зените»? Этот трансфер не состоится. Зачем? Для чего?!»

Комментатор Геннадий Орлов не верит в то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев перейдет в «Зенит».

— Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! — говорит «СЭ» Орлов. — Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев...

— Почему вы в него не верите?

— По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?

— В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?

— Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет — еще ладно... Повторю свой вопрос: зачем «Зениту» Соболев?

— Периодически пишут о том, что Кассьерра может уйти.

— Ну я же уже сказал про Кордобу. Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от «Краснодара». Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно!

Как сообщает «СЭ», московский клуб готов отпустить Соболева, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.