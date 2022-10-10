Орлов: «Зачем «Динамо» позвало Смолова?!»

Известный комментатор Геннадий Орлов не понимает, почему главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович делает ставку в нападении на Федора Смолова, а не на Константина Тюкавина.

— Перейдем к дерби ЦСКА — «Динамо». В целом, пожалуй, ничья закономерна. Армейцы владели инициативой. Имели моменты, но концовка встречи осталась за бело-голубыми. Это «Динамо», конечно, отличается от той команды, которая была при Шварце. Нет той искры, агрессии впереди.

Йоканович делает ставку впереди на Смолова. Да, он забил Акинфееву в дерби. Но в целом какую пользу он еще принес команде? Ну не идет у него игра. Не хочу обижать Федора, но, повторюсь, его манера игры устарела.

Ну зачем его позвали в «Динамо»?! Там же сыгрывалась молодежь. Такая тройка! Тюкавин, Грулев. Под ними Захарян. Теперь Тюкавин сидит в запасе, а Смолов почти не открывается, мало себя предлагает. Ну не мобильный он и не быстрый. Нет у него впечатляющего рывка.

Не знаю, почему Йоканович не верит в Тюкавина. Тот вышел на 10 минут, у него был один супермомент. А если его выпустят с первых минут? Возможно, появится пять шансов отличиться. Данные-то видны. Тренер должен давать молодому исполнителю право на ошибку.

В 10 матчах нынешнего сезона Смолов забил пять голов.