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Сегодня, 10:45

Орлов объяснил, чего не хватает «Краснодару» для борьбы за золото РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Черников и футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) в матче 16-го тура РПЛ. Из-за этой неудачи «Быки» не смогли вернуться на первое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит».

— «Урал» победил «Краснодар» по делу. Статистику не обманешь: 7-1 по ударам в створ. Ну о чем тут еще можно говорить? Как можно было «быкам» рассчитывать на что-то в этой встрече с таким количеством подходов? Так что все закономерно. Очень понравился гол Егорычева. Европейский уровень. И разыграно все было здорово. Как по нотам! У «Урала» серьезный потенциал. Молодец Григорий Иванов, который не стал увольнять Гончаренко.

«Краснодар» уже не в первом туре испытывает игровые проблемы. И связаны они прежде всего с недостаточной обоймой. Если игра у лидеров не идет, их некем заменить! Не та скамейка. Да, неплохо вышел Кошкаров, у парня светлое будущее. Но один в поле не воин, он пока не сделает разницу. «Краснодару» уже не достает сил, чтобы долго прессинговать, проводить позиционные атаки. Вот с «Зенитом» подопечных Ивича хватило где-то на 60 минут, а потом питерцы прибавили и, в принципе, были ближе к победе. Неслучайно же после игры Сафонов заметил, что его команда «отскочила».

Сегодня Кордоба открыл счет, а что потом? Больше ни одной голевой ситуации у ворот Помазуна! Мало вариантов в атаке... Да и в обороне много провалов. Полузащита сегодня просела. В итоге Ивич вынужден был заменить Кривцова, который, как правило, весьма эффективен.

Другое дело, что футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, не внесли перелома в игру. О чем это говорит? Нет нужной ротации, без потери качества. «Краснодару» необходимо серьезное усиление зимой. Для борьбы за чемпионство и даже за призовое место нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса. Не меньше. Но тут уже все зависит от политики клуба, от возможностей, бюджета.

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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