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Сегодня, 08:00

Орлов о Соболеве: «Он не меняется. В «Зените» надо играть по-другому!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

—  Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал. Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. «Стенки» с партнерами у него не получаются. По большому счету, он играет так, как играл в «Спартаке». В «Зените» нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру. Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

Владислав Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в «Спартаке» не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке «Зенита». Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин — нет. В следующем туре «Зенит» играет в гостях против Краснодара. Очень важный поединок. Не знаю... Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева.

Александр Соболев. «Соболев играет как в «Спартаке», а здесь нужен другой футбол». Орлов — о победе «Зенита» и словах Глушенкова о сборной

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов

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