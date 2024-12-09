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Сегодня, 18:45

Орлов: «Видели пас Мостового Соболеву? Как будто булыжник швырнул!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче с «Акроном» (1:2) в 18-м туре РПЛ.

«Мостовой забил «Акрону», спору нет. Но меня неприятно удивил другой эпизод. Помните, во втором тайме Андрей отдавал пас на дальнюю штангу Соболеву? Форвард до мяча не дотянулся. Но это не проблема Соболева. Просто Мостовой внешней стороной стопы швырнул мяч как булыжник! Где мастерство? Я всегда в своих репортажах говорил, что ты должен отдать передачу «на блюдечке с голубой каемочкой»! Например, в одном из матчей Педро находился примерно в такой же ситуации, как Мостовой. Но бразилец выдал пас точно под удар! А тут... Соболев старался, прыгнул. Но этот мяч было не догнать... Бездарный пас! Это нехватка мастерства. Из таких мелочей, деталей и складывается результат. Отсюда потеря очков.

Что ж, впереди сборы. Считаю, Сергею Богданычу надо проявить жесткость. С этих футболистов нужно гораздо больше спрашивать! Метод пряника не работает», — сказал Орлов «СЭ».

Вильмар Барриос. «Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

3
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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