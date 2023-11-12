Орлов об Изидоре в матче с «Краснодаром»: «Оказался не готов к отскоку мяча от штанги, выключился из эпизода»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Да, наверное, хозяева были поближе ко второму голу. Хорошо вошел в игру Мостовой, все здорово исполнил, но немного не повезло — штанга! Должен ли был добить мяч в сетку Изидор? Пожалуй, да. На долю секунды он выключился из эпизода. Немного недоработал, потому что просто-напросто не ожидал такого отскока! Все-таки француз еще достаточно молод, не хватило опыта. Вспомните, как в таких ситуациях разбирается в чужой штрафной, например, Жиру. Он все время в игре, все время нацелен на гол! Все упирается в реакцию. Изидор оказался не готов, думал, что момент заигран. А если бы находился на полусогнутых ногах, смог бы отличиться.

Ждал ли я большего от Вендела и Клаудиньо? Здесь опять же надо отдать должное средней линии гостей. Кроме того, есть некоторые вопросы и к нападающим «Зенита». Кассьерра, который, конечно, забил хороший гол, и Сергеев нечасто опускались ниже, чтобы помочь своим хавбекам. Они не отклеивались от своих опекунов, не отскакивали от защитников. В итоге не создавали численного перевеса перед штрафной. Вендел и Клаудиньо все время искали адресатов, но и Кассьерра, и Сергеев, как правило, были закрыты. Бразильцы свою партию сыграли качественно, но должна же быть и поддержка. «Зениту» на протяжении 60 минут не хватало компактности. Как только она появилась, питерцы начали обострять, создавать подходы, моменты», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.