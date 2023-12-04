Орлов об ошибке Кержакова: «Почему никто из зенитовцев не стоял на ближней штанге? Смотрелось дико»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил первый гол «Локомотива» в матче с «Зенитом» (3:1) в 17-м туре РПЛ.

«Первый гол, правда, получился курьезным, но я бы здесь говорил не только об ошибке Кержакова. Сколько я смотрю футбол, обязательно при угловых на ближней штанге стоит игрок обороны. Но вчера почему-то этого не было. Что это — установка тренеров или беспечность гостей? Я понять не могу... Ну как можно так вольно относиться к стандартам соперника? Во всяком случае, это смотрелось дико! Ну мы же видим, как сегодня научились закручивать мяч в ворота с угловой отметки. Глушенков воспользовался этой недоработкой игроков «Зенита». Кержакову пришлось резко двинуться, упасть. В итоге неправильно поставил руки... Мало того что было холодно, так еще «Зенит» получил, что называется, холодный душ от своего голкипера», — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Краснодар» (35). «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).