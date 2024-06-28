Орлов: «Сколько Соболев забил в РПЛ в прошлом сезоне? Пять? Какая от него польза «Зениту»?

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил уровень нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев и в завершении неплох, и из глубины способен сыграть, отдать пас. Может, к нему просто надо найти подход?

— Нет! Из глубины он сыграть не может! Как созидающий игрок он может отдать один пас. Ну, как-то у него получилось перевести мяч с правого фланга на левый. Если вас интересует мое мнение, то, считаю, Соболев не подходит «Зениту»! Ограниченный футболист. Человеку 27 лет. Сколько он забил в прошлом сезоне?

— В РПЛ — пять.

— Ну вот и какая от него будет польза «Зенита»? Он же мало играл, немного забил.

— Мало играл из-за сложных отношений с Абаскалем.

— Джикия вообще не играл. Ну и что? Почему он сейчас не может найти себе клуб? Не знаете?

— Но дыма же без огня не бывает. Уже не в первый раз говорят о переходе Соболева в «Зенит».

— Да это все агентские игры. Мое мнение такое: Соболев и «Зенит» несовместимы.