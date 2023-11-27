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Сегодня, 10:15

Орлов: «Желаю Галактионову психологической устойчивости. Его накажут»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов понесет наказание за свои слова о судьях после матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:3)

— «Локомотив» упустил победу над «Крыльями». Сложно комментировать фразу Михаила Галактионова во флеш-интервью. Конечно, это его не красит. Подвергся эмоциям, сорвался, потерялся, поплыл. Это молодость, отсутствие опыта. Что ж, пожелаем ему психологической устойчивости.

Тренеру надо думать о своей репутации, о своем авторитете. На тебя же все смотрят, а ты такое в камеру говоришь... Ну что это такое? Надо же все просчитывать. Теперь Галактионова обязательно накажут. Важно, чтобы он сделал правильные выводы. Иначе...

Вы же видите, что порой на телевидении сейчас говорит Слуцкий, какие обороты речи использует... Вы думаете, кто-то его позовет теперь тренировать? Я не уверен. Жаль. Тренерские навыки у него остались, но его поведение... Сам себе, получается, вредит.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Тренер прежде всего должен доказывать свою состоятельность делами. Возьмите Ташуева. Его убрали из «Ахмата», но он не скандалил, не давал громких интервью. Взялся за работу в «Факеле» и как преобразил команду! Ташуев показал: он профессионал! А как у него сейчас заиграл Марков? Бьется, выгрызает мячи, забивает! Проводит лучший сезон в карьере. Настоящий таранный форвард. Нужно отметить и Рахмова, который пусть и не сразу, но наладил игру «Рубина».

А чего ждать от Галактионова? Он молодой тренер, неопытный. Ему еще надо набить шишки. При этом надо думать и о том, что ты говоришь на камеру.

Вообще, образцовая пара нападающих в нашем футболе в последние годы — это дуэт Дзюба — Азмун. Как они дополняли друг друга!

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Михаил Галактионов
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