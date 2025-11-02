Орлов о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Решения Семака сработали»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное тренерским решениям наставника «Зенита» Сергея Семака в матче с «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Немного насторожила игра питерцев после перерыва. Точнее — после 60-й минуты. Хозяева отдали инициативу. Некоторые футболисты — в частности Жерсон — подустали. В итоге «Локо» выглядел агрессивнее, а «Зенит» играл от обороны. Но счет-то скользкий!

Хорошо, что Семак своевременно сделал замены. Выпустил Соболева, Лусиано, которые цеплялись за длинные передачи, сбивали темп сопернику. Так что сегодня решения главного тренера сине-бело-голубых и его помощников сработали. Сергея Богданыча можно только поздравить, — сказал «СЭ» Орлов.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 27 баллами опустился на четвертую строчку.