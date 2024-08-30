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Сегодня, 21:00

Орлов: «Зенит» потратил больше 20 миллионов на Соболева и Лусиано? От продажи Малкома оставалось еще 30 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему «Зенит» тратит большие деньги на трансферы этим летом.

— Семак захотел видеть Соболева в «Зените». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул. Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, Латышонок. А аргентинец?

— А что — аргентинец?

— Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.

— Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же Соболева и Лусиано «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.

— Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи Малкома осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично.

 
Александр Соболев и&nbsp;Александр Медведев. «Спрашиваю Соболева: «Готов к конкуренции с аргентинцем?» Он: «Я ее жду!» Орлов — о главном трансфере лета в РПЛ

 

Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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