Орлов: «Почему отменен гол Клаудиньо? Разве Вендел находился в створе ворот?»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (1:1).

— В этом результате «Зенит» должен прежде всего винить самого себя. Надо же было реализовывать моменты при счете 1:0. Ну что сотворил Мантуан? Парень не в первый раз хочет все решить сам. Бразильский менталитет. Видимо, желает попасть на первые полосы газет... Но надо же здраво оценивать игровую ситуацию! Ты получаешь пас от Кассьерры, так посмотри, куда открылся партнер. Отдай тому же колумбийцу! Какой-то футбольный эгоизм...

Вендел меня неприятно удивляет. Малоэффективен. Мы помним его другим. Не знаю, что с ним произошло... Конечно, полузащитник далек от своего максимума, идеала. Его же вообще считали лучшим центральным полузащитником в РПЛ. Сейчас я так сказать уже не могу. Сперцян, Карраскаль выглядят на этой позиции интереснее. Что-то у Вендела притупилось...

«Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Ну и в концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу Клаудиньо у меня возникают вопросы.

Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо. У Вендела — пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры. Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров! Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно. Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца? Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался.

После 27 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).