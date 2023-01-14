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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Химок» во второй части сезона РПЛ.
«Химки» — команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.
Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», — сказал Орлов Sport24.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования