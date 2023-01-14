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Сегодня, 22:15

Орлов: «Химки» — команда-авантюра. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху»

Иван Шитик
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Химок» во второй части сезона РПЛ.

«Химки» — команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.

Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», — сказал Орлов Sport24.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-14-orlov-khimki-komanda-avantyura-gogniyeva-derzhat-potomu-chto-on-delayet-to-chto-yemu-govoryat-sverkhu

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити 1
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П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Спартак Гогниев
ФК Химки
Геннадий Орлов
3
0
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