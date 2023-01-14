Орлов: «Химки» — команда-авантюра. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Химок» во второй части сезона РПЛ.

«Химки» — команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.

Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», — сказал Орлов Sport24.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.