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Сегодня, 10:30

Орлов задал вопрос Латышонку: «Зачем тянуть время?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу — 1:1. И как быть? — сказал «СЭ» Орлов.

«Зенит» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (55).

Евгений Латышонок.«Зачем Латышонок при счете 1:0 тянул время? Питерцы сыграли на троечку». Орлов о матче «Зенит» — «Химки»
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Геннадий Орлов
Евгений Латышонок
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