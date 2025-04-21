Орлов задал вопрос Латышонку: «Зачем тянуть время?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу — 1:1. И как быть? — сказал «СЭ» Орлов.

«Зенит» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (55).