2 ноября, 11:00

Орлов: «Жерсон явно добавил игре «Зенита» качества»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Результат закономерен. Наконец-то питерские болельщики, тренеры дождались появления в стартовом составе Жерсона. Помните, в какой-то момент некоторые эксперты утверждали, что бразилец не хочет играть за «Зенит», зимой обязательно уедет.

А что мы видим? Жерсон набрал форму, получил игровое время. И добавил команде Семака качества. Я сейчас прежде всего имею в виду культуру паса. Как он мягко работает с мячом, как понимает партнеров. Это сразу бросилось в глаза. Примерно 90 процентов его передач точны. Уровень! И тут же Педро засверкал, Вендел очень хорошо смотрелся.

После встречи с «Динамо» я сказал, что это был самый цельный матч «Зенита» в сезоне. А сегодняшний первый тайм против «Локо», на мой взгляд, самый качественный. Многое получалось. Хозяева явно переигрывали подопечных Галактионова, забрали середину поля. Импровизировали, создавали моменты. Могли забить больше, но в ряде эпизодов гостей, конечно, выручил Митрюшкин. Я был на стадионе, народ получал удовольствие от такого футбола.

Геннадий Орлов: интервью комментатора&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе Зенита над Локомотивом в&nbsp;14 туре РПЛ и&nbsp;игре Глушенкова.«Потрясающий тайм Глушенкова! Народ его полюбил». Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив»

3

  • volish17

    От него толку не будет как бы не хотелось , хи..ха..

    02.11.2025

  • руслан магомедов

    орел достал со своими педрами-жерсонами может свалите уже в бразилию, хера сдесь околачиваетесь.

    02.11.2025

  • Горын

    Жерсон набрал форму, всего лишь % на 50.

    02.11.2025

