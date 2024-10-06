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Сегодня, 10:00

Орлов о победе «Зенита» над «Оренбургом»: «Педро должен играть все 90 минут!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Оренбургом» (1:0) в 11-м туре РПЛ.

— 1:0 — конечно, не слишком убедительный счет. Хотя моменты были. 11 ударов в створ. Однако гол забит с пенальти, а не с игры.

Я бы, прежде всего, отметил вратаря гостей — Москвичева. Молодец! Кстати, воспитанник академии «Зенита». «Оренбург» довольно грамотно оборонялся, играл с должным настроем, с запредельной самоотдачей. Пожалуй, все команды так и будут действовать против подопечных Семака.

Есть вопросы к индивидуальному мастерству игроков группы атаки сине-бело-голубых. Не смогли поразить ворота ни Кассьерра, ни Лусиано. Где-то не повезло, где-то Москвичев поймал кураж. Но главная задача форварда — забивать! Не забил — значит, матч провел впустую.

Зато здорово вошел в игру после перерыва Ерохин! Хорош. Оказался героем атаки. Он и пенальти заработал, и в целом нагнетал, открывался. Ну и нельзя не отметить Педро. Я вообще за то, чтобы молодой бразилец проводил на поле все 90 минут! Он берет мяч и обыгрывает сразу нескольких соперников. Красиво и в то же время довольно эффективно.

Семак выпустил в старте Мостового. Андрей старался, спору нет. Но где конкретика? Где обострения? Где голы? И это касается не только его. Один мяч, да еще и с пенальти... Поставлю группе атаки троечку за эту встречу. Не слишком убедительно.

Понятно, почему Клаудиньо заменили в перерыве. Ерохин явно смотрелся предпочтительнее. Что-то пропало в игре бразильца. Связка Вендел- Клаудиньо не работает как прежде. Вендел — в порядке. А вот его партнер... Он сам за голову хватается, понимает, что не получается у него в завершающей стадии.

Алип — защитник. Но позиция-то у него была убойная в первом тайме. Он бьет с разворота в небеса... Ну ты же опытный игрок! Должна быть концентрация. Ему никто не мешал, а он в запаре пульнул сильно выше створа. Выбил как защитник от ворот. А ему, наоборот, в ворота надо было попасть (улыбается), — сказал «СЭ» Орлов.

Александр Ерохин (№21) и&nbsp;Андрей Малых (№12). «Малых толкает Ерохина, тот пролетает мимо мяча. Очевидный пенальти». Орлов — о победе «Зенита»
ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов

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