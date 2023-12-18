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Сегодня, 23:33

Орлов — о Ташуеве: «Сдерживать легионеров — заслуга уникальная»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.

«Сергей Абуезидович поразил. С «Ахматом» начал неважно, но потом пришел в «Факел» — и сейчас команда играет очень грамотно, располагая в основном российскими игроками, так сдерживает легионеров. Потому что лидеры у нас в основном на всех позициях, кроме вратарской, все же легионеры. В разных командах, конечно, по-разному, но тон задают иностранцы: лучшие бомбардиры, лучшие полузащитники, лучшие защитники. И, возвращаясь к Ташуеву, сдерживать их всех — заслуга действительно уникальная», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
Сергей Ташуев
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