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Сегодня, 11:47

Орлов: «Семак вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюссона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно возможного продления контракта Сергея Семака с «Зенитом».

«Думаю, Сергей Семак вполне может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюссона. Почему нет? Хотя тут все во многом зависит от его желания. «Зенит» предлагает продлить контракт, и Семак должен принять решение. Конечно, есть какие-то недруги, но это от зависти. Он, конечно, завоевал авторитет как тренер, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная. Так что «Зенит» предпринял очень правильный ход чтобы сейчас в концовке и у Семака была мотивация, это его приободрит», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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