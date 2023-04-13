Геннадий Орлов поделился мнением об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».

«Я и сейчас буду хорошо отзываться о Бердыеве. Человека убрали после пятого матча! Это «федунизм». Денежные люди, которые платят в клубах, не понимают главного — они дилетанты в игре. Доверьтесь тренеру! Он же главная фигура в команде. Если вы не доверяете тренеру, вы ничего не добьетесь. Дайте поработать хоть год человеку, раз его берете», — приводит слова Орлова Sport24.

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.