Орлов — о возможном уходе Кругового из «Зенита»: «Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Данилы Кругового из «Зенита».

«Кругового выпускают довольно часто. Мостовой решает вопросы, когда его выпускают — забивает и создают остроту. А Круговой не выглядит таким надежным. Уходить или нет — его личное дело. Но что даст ему эта аренда? Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться. Рядом с тобой тренируются Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос. Посмотри, как они работают с мячом. Не надо их копировать — бери лучшее и обрамляй в свою российскую корону Кругового. В этом ведь и есть смысл — впитывать в себя. Это все равно что ты проходишь обучение в университете. А ты хочешь пойти сейчас в среднюю школу — в другую команду», — приводит Sport24 слова Орлова.

Ранее сообщалось, что у Кругового был вариант перейти в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, однако полузащитник отказался от этой возможности.

24-летний футболист перешел в «Зенит» в августе 2019 года. В текущем сезоне он провел за петербуржский клуб 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.