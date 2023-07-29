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РПЛ

29 июля, 23:45

Орлов об игре Бакаева с «Ростовом»: «Он не состоятелен, когда попадает под давление»

Орлов покритиковал Бакаева за игру в матче с «Ростовом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Зелимхан Бакаев в матче с «Ростовом».
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» покритиковал полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче с «Ростовом» (1:1) в рамках 2-го тура РПЛ.

Бакаев вышел в стартовом составе, а в перерыве был заменен на Андрея Мостового.

— Есть вопросы к фланговым игрокам «Зенита» — Бакаеву и Мантуану?

— Конечно, есть. Ну возьмите Бакаева. Когда попадает под давление, то он не состоятелен. Поэтому я и говорю, что надо найти замену Малкому. Бакаев явно на эту роль не подходит.

— Клаудиньо держит уровень?

— В целом, да. Но ему нужно помогать. Ростовчане поняли, что против него надо играть жестко, порой действовали на грани фола. Один в поле не воин. Клаудиньо в одиночку не может держать центр поля. Барриос сегодня совершил две серьезные ошибки, терял мяч. «Зенит» еще не набрал форму. Проблем хватает. Но, как я вам уже сказал, 4 очка на выезде — вполне приемлемый результат.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко сравнял счет в&nbsp;концовке. «Мостовому же не 17 лет — как можно так играть в штрафной?!» Орлов — о спасении «Ростова» в матче с «Зенитом»

— Эракович успел произвести на вас впечатление?

— Ну он же не ошибся. Действовал уверенно. А в подыгрыше он намного сильнее Чистякова. Делает пас низом вперед. Россиянин вообще вперед не передачи не отдает. Эракович — все-таки другой уровень, это добротное приобретение. А Дмитрию я желаю здоровья, чтобы он качественно восстановился.. По Марио Ферандесу рано делать выводы. Он же фактически год не играл.

Жаль, что не вошел в игру Мостовой. Уже в третьем матче его не особо видно. Может быть, надо еще немного подождать, чтобы он обрел тонус, чувство мяча. Но такие ошибки... Пенальти заработал на ровном месте. Там разве был голевой момент? Даже если бы Мостовой не сыграл в мяч, что бы соперник сделал? Какая-то безответственность... Ну не было там голевого момента. Надо же все просчитывать. Ошибка, подвел «Зенит». Питерцы потеряли два очка.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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