Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Орлов: «Краснодару» нужно усиление. Кади не смог полноценно заменить Кривцова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Иван Сергеев и Никита Кривцов.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Краснодар» (1:1) в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионских амбициях команды Владимира Ивича.

«Краснодарцы сегодня оказали достойное сопротивление действующему чемпиону. Сейчас подопечные Ивича заслуженно лидируют в нашем чемпионате. Они прошли дистанцию первого круга ровнее остальных, потерпев всего одно поражение.

Команда Ивича обозначила свои чемпионские амбиции, сыграв вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но «Краснодару», конечно, нужно усиление. Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова, а вот Мостовой без раскачки здорово попал в игру.

 
Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна". Мнение Орлова

В общем, «быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов. Очень понравился Батчи. Замечательный игрок! Здорово, что он появился в нашем чемпионате благодаря «Краснодару»

Нас ждет очень интересная футбольная весна», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

ФК Краснодар
Геннадий Орлов
Кади Боржес
Никита Кривцов
4
Обсудить
Читайте также
Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Масалитин считает, что Карпин запредельно настроит «Ростов» на матч со «Спартаком»
В «Ахмате» заявили, что решение по будущему Ромащенко примет президент клуба
Миссия «подбить Абаскаля». «Сбитый летчик» наносит ответный удар по «Спартаку»? Мнение Егорова
Радимов считает, что легионеры «Рубина» поняли российский чемпионат и требования Рахимова
Миллер о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»
«Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Пообщаться с Махачевым и Нурмагомедовым — это мечта для каждого»

Агент Талаев: «Никаких денег с Писарского не требую, никакого штрафа»