Орлов: «ЦСКА и «Локо» — главные конкуренты «Зенита». «Спартаку» нужны два центральных защитника»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.

— Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка. «Спартак»? Осенью красно-белые показывали, что способны замахнуться на золото, а вот весной просели. У «Спартака» многое зависит от селекции. В последние годы москвичи допускали в этом плане серьезные проколы. Ведь красно-белым нужен сильный центральный защитник. Я бы сказал — даже два центральных защитника!

Ну и потом, мы не знаем, как вся это история с Промесом скажется на голландце... Проблемы есть, однако команду Абаскаля точно не стоит сбрасывать со счетов. «Краснодар» может преподнести сюрприз. У «быков» приличный подбор исполнителей, Ивич ставит симпатичный футбол. Ну и Карпин с «Ростовом», конечно, будет отбирать очки у грандов, — сказал «СЭ» Орлов.