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Сегодня, 13:51

Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Я своего мнения не поменял. Не техничный, но Семаку нужен силовой центрфорвард»

Орлов порассуждал о том, окажется ли Александр Соболев в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» порассуждал о том, окажется ли форвард «Спартака» Александр Соболев в «Зените».

— Подпишет ли «Зенит» Соболева? Я могу сказать лишь одно. Разговаривал недавно с Сергеем Богданычем Семаком. Он мне сказал, что нуждается в силовом центральном нападающем. Такое его пожелание.

Семак хочет видеть в команде нападающего такого плана, как Соболев. А что будет дальше... Поживем — увидим. Сегодня гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что москвичи не получали предложения по Соболеву? Не знаю. Возможно, это такая тактика выбрана или еще что-то. Александр Иванович Медведев тоже порой отвечает в таком ключе.

Я своего мнения о Соболеве не поменял. Ну не хватает ему техники, не самый высокий КПД! Тот же Дзюба прошел спартаковскую школу. Это потом чувствовалось. У Соболева такого багажа нет. И потом... Если «Спартак» готов с ним расстаться, значит, он им не нужен? Значит, по каким-то параметрам он красно-белым не подходит...

Семак имеет полное право формировать состав. Он шесть раз выигрывал чемпионат страны. И хочет видеть в составе силового центрфорварда, умеющего цепляться за мячи. Не обязательно Соболева. Но типаж вот такой. А дальше уже решают клубы. Я уже вам говорил, что Кордоба подошел бы «Зениту». Но его не отпустят, не продадут. Вы же видите, как он здорово играет на Кубке Америке! Два отдал, два забил.

Сейчас взят курс на русификацию «Зенита». У Соболева российский паспорт. Могу только предположить, что не всем людям, переживающим за клуб, нравится определение «Зенит Рио-де-Жанейро». Вы видите, что клуб активно приглашает россиян.

Но есть еще такое понятие, как пиар, имидж клуба. Как болельщики «Зенита» воспримут переход Соболева? Вопрос... Повторюсь, я своего мнения об этом нападающем не поменял. Но последнее слово, безусловно, за Семаком, — сказал Орлов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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