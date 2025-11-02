Орлов о Мостовом: «Мальчики, видимо, не знали, кого хотели похитить»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (2:0) отдал должное полузащитнику питерцев Андрею Мостовому, который после неприятной истории, когда его едва не похитили, забил во втором матче кряду. — Второй гол в ворота «Локомотива» организовали игроки, вышедшие со скамейки. Ерохин, Соболев и Мостовой. Андрей забил, надел маску и передал привет всем тем мальчикам, которые пытались его похитить. История, конечно, жуткая. Как можно похитить футболиста «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Они бы получили прямо на месте... Как можно не любить игроков своей команды?! Да они, наверное, и не знали, кого похищают, на кого нападают. С другой стороны, кто-то же их навел, так? Хорошо, что обошлось и Андрея эта история не выбила из колеи. После инцидента он отличился уже во втором поединке кряду! «Потрясающий тайм Глушенкова! Народ его полюбил». Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив» «Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ.

