2 ноября, 11:40

Орлов о Мостовом: «Мальчики, видимо, не знали, кого хотели похитить»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Мостовой и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (2:0) отдал должное полузащитнику питерцев Андрею Мостовому, который после неприятной истории, когда его едва не похитили, забил во втором матче кряду.

— Второй гол в ворота «Локомотива» организовали игроки, вышедшие со скамейки. Ерохин, Соболев и Мостовой. Андрей забил, надел маску и передал привет всем тем мальчикам, которые пытались его похитить. История, конечно, жуткая. Как можно похитить футболиста «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Они бы получили прямо на месте...

Как можно не любить игроков своей команды?! Да они, наверное, и не знали, кого похищают, на кого нападают. С другой стороны, кто-то же их навел, так? Хорошо, что обошлось и Андрея эта история не выбила из колеи. После инцидента он отличился уже во втором поединке кряду!

Геннадий Орлов: интервью комментатора&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе Зенита над Локомотивом в&nbsp;14 туре РПЛ и&nbsp;игре Глушенкова.«Потрясающий тайм Глушенкова! Народ его полюбил». Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ.

50

  • Palacios

    У вас весь город одна сплошная Голубая Устрица!

    04.11.2025

  • svs

    Кто заставляет читать заметки Орлова? Не нравится - просто пропустите и нечего писать комментарии.

    02.11.2025

  • marchela13

    Спасибо за понимание.

    02.11.2025

  • Александр Криницкий

    Мрвзь тупая...

    02.11.2025

  • Александр Криницкий

    Совсем дурак?

    02.11.2025

  • Александр Криницкий

    За уши притянутый

    02.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Смешно ему. Если дело серьезное, так бы не шутил, а сидел бы сейчас в подвале где-нибудь, писты получал, так бы весело не было. Смельчак сраный, только за счет другана и спасся. Сейчас сто пудов вообще один никуда не ходит.

    02.11.2025

  • Ваван

    Стыдно ребята оскорблять заслуженного человека имея под своим молодым носом молоко мамы и сопли . Орлов это легенда футбольного комментария , а кто вы ??? Вы , не знающие ни жизни ни футбола оскорбляете заслуженного человека , перед которым вы , извините , плесень !

    02.11.2025

  • Dmitry Efimov

    откуда ты тварь чёрнорожая?

    02.11.2025

  • korkodil

    Краснодар чемпион, кстати.

    02.11.2025

  • Dmitry Efimov

    Зенит Чемпион. А вы в Москве хоть обосритесь всё в футболисты не годитесь

    02.11.2025

  • Циничный

    Ты хохлочмо?

    02.11.2025

  • Циничный

    Тебе педику Palacios виднее.

    02.11.2025

  • Циничный

    Ты свинья хохлонутая.

    02.11.2025

  • Циничный

    Абсолютно не интересно твое мнение - ты хохлонутое чмо.

    02.11.2025

  • Циничный

    Есть пояснения? Ты хакер, и видишь что обычные не видят? ПС. Кто же всё-таки этот невидимый ноунейм - даже интересно стало.

    02.11.2025

  • kawh1.leonard

    В чате думают что все живут только двумя командами. Это не так.

    02.11.2025

  • Циничный

    Так цитируй его ник?

    02.11.2025

  • Циничный

    Не вижу в коментах ник "ноунейм"... И как видеть от кого диз?

    02.11.2025

  • Циничный

    Жизнью клянусь. Я минус не ставил!

    02.11.2025

  • За спорт!

    никнейм там указан, и причём тогда минус, который не ваш? видно, что диз не твой, если у тебя не несколько ников, и ты у меня комменты вытягиваешь, чтоб потом наминусовать:rofl: повнимательней надо быть, no name, а я по-русски пишу нонейм нажимай на него и увидишь а мне так охота я хакер? :rofl:мне самому интересно кто это, смотри, он в одном комменте даже расстрои?лся, где я про этих мальчиков геев написал, но если ты не видишь, возможно что-то с техникой твоей, странно

    02.11.2025

  • Циничный

    Так я и не решил, что это мне. Просто совет, на будущее так сказать, дал. (мы с тобой и не дискутировали)

    02.11.2025

  • За спорт!

    а с чего вы решили, что вам адресовано, там же написано кому, а если б вам, то я писал бы в ответе, как сейчас. Тем более он и тебе:grinning: дизы ставит.

    02.11.2025

  • Циничный

    Вспомни (пусть визжат...): «Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно» И.В.СТАЛИН

    02.11.2025

  • Циничный

    Просто совет. Лучше никнейм писать - кому адресуешь... минус - не мой

    02.11.2025

  • marchela13

    Как бесит вонючих москвичей когда Зенит выигрывает. А как они визжали в 90-поросята.

    02.11.2025

  • За спорт!

    ты пойми нонейм, я против Сергеича ничего не имею, я на этих чертей гоню, а ты минусуешь, неужели настолько глупый? Если нет - убирай свои дизы, я тебя прощаю :stuck_out_tongue_winking_eye:

    02.11.2025

  • Циничный

    Да. хохлов опущеных много на сайте.

    02.11.2025

  • Циничный

    Тут ниже отписались всякие опущеные крокодилы, чернобоги и другие убогие нацики - подружки зеленского.

    02.11.2025

  • За спорт!

    Чё-то нонеймов развелось.

    02.11.2025

  • Slim Tallers

    Это оперетта, а не похищение. Когда происходит настоящее похищение,то никогда не находят. А это на уровне школьного театра. Странно,что никаких визиток на месте не нашли. Обычно их какой-нибудь Ярош разбрасывает аки Архитектор.

    02.11.2025

  • Vitamin007

    Старый маразматик!

    02.11.2025

  • andreichf

    Эй, свинья, ты как сумела высоко так залететь Как на этом видном месте умудрилась так сидеть? А свинья мне прохрипела — «Ну, и глуп же ты, приятель Не умеешь, дурень, жить, нам без блата не прожить». (С)

    02.11.2025

  • xyi2naet

    Ты бы лучше промолчал хоть дома бы ток знали что ты осел

    02.11.2025

  • Проснись и пой

    Чем больше об этом говорят тем больше ощущение, что это какая то постановочная пиар акция

    02.11.2025

  • xyi2naet

    Никогда свиньи всегда находят теплое место

    02.11.2025

  • xyi2naet

    Пидарас кукарекающий как ты заебал чмо

    02.11.2025

  • цска 19781978

    Ага как будто они лохи и похищали,кого попало,авось перепадет лимончик)))У нищеброда проблематично взять лимон,потому что его у него нет,а тут можно и несколько лимонов поднять

    02.11.2025

  • Иван

    1. почему он решил что они болеют за Зенит, и вообще футболом интересуются? 2. он намекает, что во времена СССР были мужики и набили бы морду прямо на месте, а нынешние игроки девочки и предпочитают убегать от злых дяденек?

    02.11.2025

  • Palacios

    Мальчики хотели украсть другого мальчика, волосики, причесончик растрепался... Бедненький, да как они посмели!

    02.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    гена - старый пердун

    02.11.2025

  • andreichf

    Боже, что он несет.... Когда уже уберут всех прилипал ?

    02.11.2025

  • За спорт!

    Гена, это были мальчики геи.

    02.11.2025

  • Чернобог

    Очень дёшево выглядит хайп за счёт старого человека, который давно выжил из ума, и в каждом предложении по 3 раза противоречит сам себе, забывая что он сказал 10 секунд ранее.. Стыдно быть такими мерзотнями СЭ, стыдно!!!

    02.11.2025

  • GibsonLesPaul

    Орлов, ну хватит уже... Ну, пожалуйста, хватит.

    02.11.2025

  • vlad.pussev

    Конечно, думали, что это токарь Гена.

    02.11.2025

  • ANTI BOMG

    Я даже подумал, что похититить хотели самого Месси! А оказывается, даже не Царя, а кого-то бомжа!:joy::rofl::sweat_smile:

    02.11.2025

  • korkodil

    Уберите уже его, абсолютно неинтересно его мнение.

    02.11.2025

