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Сегодня, 12:35

Орлов о Батракове: «Способный. Только не сравнивайте его с Аршавиным. Андрей был игроком европейского уровня»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Локомотив» (1:1) в 13-м туре РПЛ в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника москвичей Алексея Батракова.

— У «Локо» хорошо вошел в игру Пиняев, сразу же отдал голевую передачу. Ну и Батраков этот матч может, конечно, занести себе в актив. Я бы, правда, пока им не восхищался, не перехваливал. Но факт остается фактом: он уже лидирует в бомбардирской гонке, будучи полузащитником. Это уже о чем-то говорит. Здорово пробил с ходу, не наугад. У него есть голевое чутье, хорошо видит поле. Он боец, не раскис после стычки с Венделом, показал себя очень неуступчивым парнем. Способный.

Но не надо его ни с кем сейчас сравнивать. Батраков начал ярче, чем Аршавин? Постойте. Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Аршавин вообще-то дорос до «Арсенала», это европейский уровень. Не надо петь Батракову дифирамбы. Хорошо, что у нас появился такой полузащитник, но ему надо добавлять. Дайте ему еще поиграть. Не исключаю, что защитники, опорники его раскусят. Вот зенитовцы не изучили Алексея, не подготовились должным образом.

В целом, у Галактионова крепкая команда. Единственное — защитники медленные. И Ньямси, и Монтес. Зенитовцы могли их обыгрывать на скорости, но... Счет на табло, — сказал Орлов «СЭ».

После 13 матчей «Зенит» с 30 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от «Краснодара» (30) по дополнительным показателям. Кроме того, у «быков» есть один матч в запасе. «Локомотив» (28) идет третьим в турнирной таблице.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Геннадий Орлов

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