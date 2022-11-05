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Сегодня, 22:05

Орлов: «На месте Абаскаля оштрафовал бы Соболева»

Комментатор Орлов раскритиковал игру форварда «Спартака» Соболева в матче с «Сочи»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и переводчик Владимир Иринчеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего Адександра Соболева за игру против «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

— «Спартак» сегодня плохо сыграл. Не убедил. Красно-белые забили быстрый гол. А потом показалось, что москвичи как-то стали играть на удержание. Появились эти поперечные передачи. Все замедлилось...

А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его... Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию. Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На 10-й минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!

Промес сверкнул, но в одиночку ему потом было тяжело. Не хватает «Спартаку» Мозеса. Ох как не хватает. Он дирижер, способен выдать отличную передачу. Гонка за чемпионство продолжается. 6-очковый отрыв «Зенита» довольно комфортный, однако все еще, конечно, впереди. Посмотрим, как кто усилится зимой.

26-летний Соболев в матче с «Сочи» получил желтую карточку на 10-й минуте встречи. Спустя 47 минут российского футболиста заменили.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Спартак
Комментатор Геннадий Орлов высказался об&nbsp;игре Зелимхана Бакаева за &laquo;Зенит&raquo;. «Что в «Зените» делает Бакаев? А Соболев какой-то жестокий». Мнение Орлова

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Спартак 1
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2.30

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