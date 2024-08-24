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Сегодня, 21:50

Орлов — о Мостовом: «Прояви ты страсть, прыгни на мяч, занеси его в ворота «Спартака»! А он просто выставил ногу...»

Орлов считает, что Мостовой не прогрессирует в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Спартак» (0:0) в интервью «СЭ» выразил мнение, что полузащитник питерцев Андрей Мостовой не прогрессирует.

— В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака... Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил. Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Иван Сергеев и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова
Андрей Мостовой
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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