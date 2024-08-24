Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное игре атакующего полузащитника «Зенита» Педро в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Вендел еще не в оптимальной форме. Но даже в таких кондициях уравновесил игру «Зенита». Культура паса — на уровне. Он еще прибавит. Выздоровеет и Глушенков. Вся борьба впереди.

К Педро никаких вопросов. Как он работал, пахал на команду! А в конце подхватил мяч у бровки, протащил до чужой штрафной и упал без сил! Да, мог бы покатить Ерохину, но все равно заслуживает добрых слов. Все отдал на поле! Один из лучших в составе хозяев. Парню всего 18 лет, но какое понимание игры, какая техника! Замечательный футболист! А вот Кассьерра опять был малоактивен... Педро же гораздо эффективнее, интереснее, острее, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.