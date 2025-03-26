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26 марта, 16:45

Орлов: «Глушенков сказал Семаку «Учись тренировать»? А не раскачивают ли лодку московские журналисты?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оскорбил главного тренера команды Сергея Семака.

— Мог ли Глушенков в раздевалке сказать Семаку «Учись тренировать»? Не знаю... А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Кто? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Может, кто-то пытается и дальше вбить клин между Глушенковым и Семаком и показать, что в «Зените» все развалено?

На данный момент Глушенкову стало сложнее пробиваться в стартовый состав. Справа помимо него могут играть и Луис Энрике, и Лусиано. Так что посоветовал бы Максиму забыть о российском паспорте, который на бумаге дает ему определенное преимущество, и работать на полную катушку.

Повторюсь, его жалобы на то, что ему три раза за матч дали мяч... Просто смешно! Открывайся, в чем проблема? Ищи варианты. Ты стоишь и ждешь, что тебя обязательно найдут пасом? Так в современном футболе не бывает! Никто так не играет!

Глушенков выглядит нарциссом. Отсюда и непонимание, почему у него перестало получаться на футбольном поле. Послушайте, Кантона и Джордж Бест тоже были нарциссами. Но они выступали все-таки на другом уровне и, что самое важное, играли на команду!

А Глушенков... Что в сухом остатке? Хотел показать, что в сборной ему лучше, чем в клубе? Ну тогда возникает вопрос: «Парень, если ты не хочешь играть в «Зените», зачем играешь? Уходи».

Максим Глушенков.«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в «Зените», уходи». Орлов — о Глушенкове

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Сергей Семак
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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