Геннадий Орлов: В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена»

Известный футбольный комментатор и обозреватель Геннадий Орлов оценил старт сезона московского «Динамо».

«Я хочу сказать, что оборона у «Динамо» не дает оптимизма для стабильной игры вдолгую. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Они доверяют место Карраскалю, но он ни одного мяча не забил. Пока паззл не сложился, в игре нет связок. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В ненышнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место. В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив «быков» на вторую строчку.